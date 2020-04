Il test sierologico sviluppato al San Matteo di Pavia ha ottenuto la certificazione CE.

Lo ha comunicato venerdì scorso il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Grandissima soddisfazione per la marcatura CE del test sierologico sviluppato in collaborazione con l’Irccs San Matteo di Pavia. La battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga, ma, grazie ai nostri ricercatori, vinceremo noi».

Non c’è solo la “patente di immunità”. A Pavia, infatti, c’è anche un’altra ricerca - già richiesta e approfondita dagli Stati Uniti - che utilizza il plasma di chi ha sconfitto il Covid-19 per aiutare gli ammalati. «È un metodo che sta dando risultati molto incoraggianti e non ha effetti collaterali: stimola la creazione di anticorpi ed è già operativo in alcuni ospedali italiani a partire da quelli della Lombardia», ha aggiunto il governatore.

Bonus per i sanitari

La Regione, inoltre, ha deciso di stanziare 80 milioni per il personale sanitario lombardo, in aggiunta ai fondi messi a disposizione dal Governo. La Giunta Fontana infatti intende riconoscere un bonus economico agli “eroi in corsia”. Per farlo ci sono due strade. La prima: ottenere il via libera del Governo nel decreto Cura Italia. La seconda: Regione è pronta ad approvare una norma ad hoc che però rischierebbe di far lievitare i tempi. «Al Governo, senza polemica, chiediamo chiarezza e risposte rapide. Possiamo dare un bonus al nostro personale sanitario? Dato che vorremmo farlo velocemente, attendiamo fiduciosi. Siamo certi che su un tema del genere non ci saranno divisioni», ha spiegato il presidente Fontana.

Asili nido e infanzia

Le attenzioni sono state indirizzate anche nei confronti degli asili nido e delle strutture per l’infanzia, capisaldi per la tenuta e la crescita delle famiglie, e indirettamente delle attività produttive. La Regione ha riconosciuto il ruolo strategico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia erogando ogni anno 10 milioni di risorse autonome destinate ai costi di gestione degli asili, oltre a quota parte dei fondi sociali e attivando importanti investimenti a sostegno del settore. «In questo drammatico frangente abbiamo proposto al Governo di predisporre degli aiuti straordinari anche in considerazione del fatto che queste strutture costituiscono il 70% dell’offerta complessiva e la loro sopravvivenza è cruciale», ha detto l’assessore a Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani. «Nel dettaglio abbiamo chiesto un contributo straordinario una tantum di 100 euro al mese per bambino, a decorrere dal 5 marzo scorso e per il perdurare di tutto il periodo dell’emergenza sanitaria. Oltre alla garanzia della detraibilità delle rette pagate dalle famiglie per la prima infanzia, sempre a decorrere dal 5 marzo», ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini.

Camici per la sanità

Dopo le mascherine, le aziende lombarde si stanno riconvertendo anche nella produzione dei camici per la sanità. Lo ha confermato l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che guida pure la task force per la produzione di mascherine e Dpi: «Sono arrivate le prime forniture di camici per la sanità. Sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loro produzione per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i sanitari.. I camici, i kit composti da calzari e cuffie sono tutti certificati con marchio CE e sono stati verificati dal Politecnico di Milano».

